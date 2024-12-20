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В Ленобласти предотвращены две попытки поджога

Правоохранительные органы Ленинградской области предотвратили сразу две попытки поджога, совершенныхеподростками. Об инцидентах сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Источник: РИА "Новости"

По сообщению ведомства, пятеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет подозреваются в поджоге деревянного шкафа, который находился на лестничной площадке рядом с квартирой пострадавшего. Все они задержаны 19 декабря, на следующий день после поджога.

Полиция передала материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Другой инцидент произошел в Кингисеппе. Десятиклассница попыталась поджечь здание районной администрации. У 16-летней девушки изъяли три полимерные бутылки с горючей жидкостью, зажигалку и телефон, передает ведомство. Пострадавших нет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Двумя днями ранее полиция Петербурга арестовала местного жителя за поджог военкомата. В материалах дела сообщается, что мужчина бросил во входную дверь здания не менее двух бутылок с горючей жидкостью, дверь загорелась. Нарушителю предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205 УК России (совершение поджога в целях дестабилизации деятельности органов власти), ему грозит до 20 лет лишения свободы.