В Ленобласти предотвращены две попытки поджога

По сообщению ведомства, пятеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет подозреваются в поджоге деревянного шкафа, который находился на лестничной площадке рядом с квартирой пострадавшего. Все они задержаны 19 декабря, на следующий день после поджога.