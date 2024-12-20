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Прокуратура сообщила подробности смертельного ДТП со снегоуборочной машиной

Женщина-водитель погибла на трассе в Волгоградской области вместе с 16-летним ребенком, 3-летняя девочка в больнице.

Источник: прокуратура Волгоградской области

В Волгоградской области прокуратура взяла на контроль ход проверки, начатой после смертельного ДТП в Палласовском районе. На заледеневшей дороге 27-летняя женщина разбилась на «Ладе Гранте», врезавшись в снегоуборочный «КАМАЗ» на трассе «Иловатка — Палласовка — Николаевск». Она и 16-летний пассажир «Лады» погибли, 3-летняя девочка из салона легковушки получила травмы и попала в больницу.

На месте ДТП затруднено движение, сейчас здесь представители всех силовых ведомств проводят следственные действия. Координировать действия правоохранительных органов приехал и прокурор Палласовского района Волгоградской области Сергей Вдовенко.