Под Новосибирском судят начальника базы отдыха из-за смерти гостя

Сузунский районный суд начал рассмотрение дела о смерти гостя на базе отдыха. Ее руководителя обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. По версии следствия, вечером 3 августа на водную горку у бассейна на базе отдыха пропустили пьяного мужчину.
— Нетрезвый мужчина скатился с горки в бассейн, наполненный водой и полностью погрузился под поверхность воды, вода попала к нему в дыхательную систему, он захлебнулся, — сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области.
Мужчина скончался на месте происшествия. В соответствии с документами ответственным за организацию безопасности на аттракционе был руководитель базы отдыха.
На заседании огласили обвинительное заключение. Суд исследовал материалы дела, все 17 свидетелей дали показания.
— Представитель потерпевшего заявил гражданский иск о компенсации расходов на погребение в сумме 72 250 рублей и о компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей, — уточнили в управлении.
Подсудимый полностью признал вину. Следующее заседание пройдет 23 декабря.