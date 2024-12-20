Под Новосибирском судят начальника базы отдыха из-за смерти гостя

Сузунский районный суд начал рассмотрение дела о смерти гостя на базе отдыха. Ее руководителя обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. По версии следствия, вечером 3 августа на водную горку у бассейна на базе отдыха пропустили пьяного мужчину.