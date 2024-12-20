Выброшенная с балкона 9-го этажа под Пермью девушка пришла в сознание

Напомним, 16 декабря, 14-летнюю девушку сбросил с балкона девятого этажа ее 17-летний знакомый. А через несколько он сам оказывается рядом с ней, на земле. Приехавшие потом следователи обнаружат, что он мертв, а девушку с травмами экстренно увезут в больницу.