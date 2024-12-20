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Выброшенная с балкона 9-го этажа под Пермью девушка пришла в сознание

Но по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Выброшенная своим бывшим парнем с балкона 9-го этажа 14-летняя девушка пришла в сознание.

— Девушка находится в тяжелом состоянии, продолжает получать необходимое лечение в отделении анестезиологии-реанимации. Она находится в сознании, — сообщили «КП»-Пермь" в пресс-службе краевого минздрава.

Напомним, 16 декабря, 14-летнюю девушку сбросил с балкона девятого этажа ее 17-летний знакомый. А через несколько он сам оказывается рядом с ней, на земле. Приехавшие потом следователи обнаружат, что он мертв, а девушку с травмами экстренно увезут в больницу.

— Предварительно установлено, что 17-летний юноша в селе Гамово, в ходе ссоры нанес своей несовершеннолетней знакомой удары сковородой по голове и выбросил ее с высоты девятого этажа, в результате чего несовершеннолетняя получила тяжелые травмы. Сам подозреваемый после случившегося покончил жизнь самоубийством, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы и допрашивают свидетелей по делу.

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