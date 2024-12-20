В Химках пресекли подпольное производство Coca-Cola и Pepsi

Органы правопорядка обнаружили и пресекли нелегальное производство газированных напитков в подмосковных Химках. Как сообщила представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в своем Telegram-канале, продукция продавалась под названиями известных брендов.
По ее словам, в одном из складских помещений промышленной зоны на Рабочей улице злоумышленники установили производственное оборудование и наняли нелегальных мигрантов. Там производились фальсифицированные напитки, которые разливались по бутылкам с этикетками популярных брендов. Готовая продукция поставлялась оптовым покупателям в Московскую область.
«Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых. В ходе осмотра помещения были обнаружены более 18 тысяч бутылок готовой продукции, автоматизированная линия по розливу жидкости, тара и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — прокомментировала Волк.
На опубликованных ею кадрах оперативных действий видно, что этикетки на бутылках, использованных для кустарного производства газировки, размазаны, однако можно различить названия Coca-Cola и Pepsi.
В настоящее время возбуждены уголовные дела, подозреваемые заключены под стражу. Кроме того, на незаконных мигрантов, работавших в этом цеху, были составлены административные протоколы. Им назначили штрафы и выдворение из России.
К слову, с 3 декабря в стране начали применять данные из космоса для выявления недобросовестных производителей контрафактного алкоголя. Надзорные органы отслеживают изменения уровня теплового излучения от зданий, наличие дыма, а также движение железнодорожного и грузового транспорта вблизи объектов.