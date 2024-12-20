Готовившего теракт в Шереметьево приговорили к 15 годам заочно

Дело Пилипчука было выделено из уголовного дела в отношении ранее осужденных за подготовку теракта в Шереметьево повара из Самары Ильи Ковылкова и жителя Подмосковья Михаила Дария. В конце июля суд назначил им 15 лет и 22 года лишения свободы соответственно. Они планировали взорвать с помощью дронов около семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту Шереметьево. Закупкой компонентов для самодельного взрывного устройства занимался Ковылков, а Дарий готовил будущих участников диверсий в запрещенных в РФ телеграм-каналах. За совершение теракта они должны были получить от кураторов с Украины $3 тыс.