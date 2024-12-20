Под Челябинском пострадали три человека при столкновении автобуса с иномаркой

Автобус ГАЗ и Hyundai Solaris в пятницу, 20 декабря, попали в ДТП в челябинском поселке Западный. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадали три человека.
— На нерегулируемом перекрестке водитель Hyundai Solaris, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом ГАЗ, — уточнили в пресс-службе ГАИ по Челябинской области.
В результате столкновения травмы получили водитель иномарки и два пассажира автобуса. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.