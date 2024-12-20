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Под Челябинском пострадали три человека при столкновении автобуса с иномаркой

В поселке Западный иномарка столкнулась с автобусом.

Источник: ГАИ Челябинской области

Автобус ГАЗ и Hyundai Solaris в пятницу, 20 декабря, попали в ДТП в челябинском поселке Западный. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадали три человека.

— На нерегулируемом перекрестке водитель Hyundai Solaris, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом ГАЗ, — уточнили в пресс-службе ГАИ по Челябинской области.

В результате столкновения травмы получили водитель иномарки и два пассажира автобуса. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.