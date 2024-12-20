В Мозыре суд присудил штраф 10 тысяч рублей двум женщинам за ложные прививки

Медсестра одной из поликлиник Мозыря имела доступ к печатям терапевтов. В октябре 2021 года по просьбе двоюродной сестры она сделала поддельную выписку о прохождении ею вакцинации от COVID-19, заверенную своей подписью и печатью терапевта. Дело решили поставить на поток и брать за несуществующие прививки деньги. За четыре месяца, с октября 2021 по январь 2022, было изготовлено не менее 15 липовых выписок о прививках и сделано столько же отметок в журнале учета профпрививок.