В Мозыре суд присудил штраф 10 тысяч рублей двум женщинам за ложные прививки

Прокуратура Мозырского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении бывшей медсестры и ее родственницы, которым инкриминирована подделка медицинских документов, сообщает служба информации прокуратуры Гомельской области.
Дело было в разгар эпидемии коронавируса, когда для въезда в другие страны обязательным условием было прохождение вакцинации.
Медсестра одной из поликлиник Мозыря имела доступ к печатям терапевтов. В октябре 2021 года по просьбе двоюродной сестры она сделала поддельную выписку о прохождении ею вакцинации от COVID-19, заверенную своей подписью и печатью терапевта. Дело решили поставить на поток и брать за несуществующие прививки деньги. За четыре месяца, с октября 2021 по январь 2022, было изготовлено не менее 15 липовых выписок о прививках и сделано столько же отметок в журнале учета профпрививок.
В суде обвиняемые полностью признали свою вину и чистосердечно раскаялись. Им назначено наказание в виде штрафа в размере по 250 базовых величин (10 тысяч рублей).
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