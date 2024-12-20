Осужден директор новосибирского «Ярче», присвоивший 3 млн на покупку крипты

В пятницу, 20 декабря, Кировский районный суд Новосибирска постановил приговор Олегу Юрченко, признанному виновным в похищении вверенного ему чужого имущества.
Весной 2024 года, будучи директором магазина «Ярче» по Комсомольской, 4, используя ключ от доверенного ему сейфа, Юрченко систематически изымал оттуда денежные средства. Общая сумма похищенных денег составила 3,23 млн рублей.
В ходе судебного заседания обвиняемый вину признал, рассказал, что потратил деньги на покупку криптовалюты.
Суд назначил Олегу Юрченко наказание в виде 3-лет условно с испытательным сроком в 3 года, а также постановил возместить причиненный ущерб в полном объеме.
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