Уфимские врачи перечислили признаки недостатка жидкости в организме зимой

Врачи Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе рассказали, по каким признакам можно понять, что организму не хватает жидкости. По словам медиков, недостаток воды может негативно сказаться на здоровье, например, человек начинает чаще болеть ОРВИ или обостряются хронические заболевания.