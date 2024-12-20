Уфимские врачи перечислили признаки недостатка жидкости в организме зимой

Врачи Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе рассказали, по каким признакам можно понять, что организму не хватает жидкости. По словам медиков, недостаток воды может негативно сказаться на здоровье, например, человек начинает чаще болеть ОРВИ или обостряются хронические заболевания.
Ключевые признаки того, что организм обезвожен, это сухая кожа, потрескавшиеся губы, усталость и головокружения.
Чтобы этого избежать, врачи советуют пить воду в течение дня, а не только тогда, когда чувствуете жажду.
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