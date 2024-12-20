На Кубани обнаружили повторное загрязнение мазутом

«Повторное загрязнение береговой полосы обнаружено на участке в п. Веселовка в районе озера Соленое», — говорится в сообщении.
Сейчас в зоне постоянного мониторинга находятся 70 километров побережья Темрюкского района и Анапы, добавили в оперштабе.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На них в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.
Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм.
По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана танкера «Волгонефть-212», а капитана «Волгонефти-239» отправил под домашний арест.