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«Башавтотранс» опубликовал график работы автобусов на Новый год

В Башкирии стал известен график работы автобусов в новогодние праздники.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как будет работать общественный транспорт Башкирии в период новогодних каникул, которые продлятся с 29 декабря по 8 января. Как рассказали в пресс-службе республиканского перевозчика, автобусы будут ходить преимущественно по расписанию выходного дня.

В «Башавтотранс» опубликовали подробное расписания движения автобусов для каждого района республики. Ознакомиться с ним можно на сайте.

Жители Уфимской агломерации о работе городских и пригородных маршрутов могут узнать здесь.

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