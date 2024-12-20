Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В прокуратуре рассказали, как живут в новосибирских СИЗО мамы с новорожденными

Для них созданы особые условия.

Источник: Комсомольская правда

На сегодняшний день в новосибирском следственном изолятор № 1 содержатся три мамы с новорожденными детьми. Об этом сообщил начальник по надзору за соблюдением законодательства при исполнении уголовных наказаний Александр Власов.

— До недавнего времени еще одна мать с младенцем находилась в третьем следственном изоляторе в Искитиме. Привлекалась женщина за распространение наркотиков. Мы проверяли их условия, которые действительно хорошие. У них улучшенные материально-бытовые условия, питание, медицинская помощь. Такие женщины с детьми находятся в отдельной камере. Там тепло, светло, даже уютно. Есть кроватка для ребенка, коврики, игрушки, санузел, душевая, питание, телевизор, подгузники, — перечислил КП-Новосибирск Александр Власов.

Он уточнил, когда матери назначают уголовное наказание, она его отбывает уже без ребенка.