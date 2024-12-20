В прокуратуре рассказали, как живут в новосибирских СИЗО мамы с новорожденными

На сегодняшний день в новосибирском следственном изолятор № 1 содержатся три мамы с новорожденными детьми. Об этом сообщил начальник по надзору за соблюдением законодательства при исполнении уголовных наказаний Александр Власов.
— До недавнего времени еще одна мать с младенцем находилась в третьем следственном изоляторе в Искитиме. Привлекалась женщина за распространение наркотиков. Мы проверяли их условия, которые действительно хорошие. У них улучшенные материально-бытовые условия, питание, медицинская помощь. Такие женщины с детьми находятся в отдельной камере. Там тепло, светло, даже уютно. Есть кроватка для ребенка, коврики, игрушки, санузел, душевая, питание, телевизор, подгузники, — перечислил КП-Новосибирск Александр Власов.
Он уточнил, когда матери назначают уголовное наказание, она его отбывает уже без ребенка.