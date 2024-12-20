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«У вас просрочен счетчик воды». Новый вид мошенничества лишил жителя Солигорска 6,3 тысячи рублей

Новое мошенничество «от водоканала» лишило жителя Солигорска 6,3 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

47-летний житель Солигорска поддался на уловки мошенников и лишился 6300 рублей, сообщает УВД Минского облисполкома.

О мошеннической схеме «на новый лад» рассказал первый заместитель начальника Солигорского РОВД Олег Шалоха. По его словам, мужчина получил звонок в мессенджер от лжесотрудника «водоканала», который сообщил, что у него истекли сроки поверки счетчиков на воду, затем с угрозами позвонил фальшивый сотрудник правоохранительных органов.

«В итоге обманом и угрозами горожанина убедили перевести сумму эквивалентную 6300 рублей путем международного денежного перевода, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств», — отметил Олег Шалоха.

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