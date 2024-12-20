«У вас просрочен счетчик воды». Новый вид мошенничества лишил жителя Солигорска 6,3 тысячи рублей

О мошеннической схеме «на новый лад» рассказал первый заместитель начальника Солигорского РОВД Олег Шалоха. По его словам, мужчина получил звонок в мессенджер от лжесотрудника «водоканала», который сообщил, что у него истекли сроки поверки счетчиков на воду, затем с угрозами позвонил фальшивый сотрудник правоохранительных органов.