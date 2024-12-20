В Черном море водолазы обследовали затонувшую часть танкера

В Черном море водолазы обследователи затонувшую часть танкера, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Специалисты морской спасательной службы обнаружили носовую часть судна «Волгонефть 212». Они осмотрели ее и зафиксировали незначительный выход мазута из танкера.
В районе затонувшего судна установили боновое заграждение для дальнейшего сбора нефтепродуктов.
Напомним, на Кубани зафиксировали новые выбросы мазута и участки загрязнения. Нефтепродукты нашли на участке протяженностью около четырех километров в поселке Веселовка в районе озера Соленое. Кроме того, новые очаги зафиксировали вблизи заповедника «Большой Утриш» Анапы.
Ранее мы писали, на Кубани во время мониторинга берега на пятна мазута нашли мину времен Великой Отечественной войны. Минометный снаряд обнаружили после того, как его вынесло штормом на берег в поселке Веселовка Темрюкского района.