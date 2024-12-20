В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в поджоге фейерверка около здания

— В полицию сообщили о том, что неизвестный около одного из зданий оставил фейерверк и поджег его. Подозреваемый был задержан благодаря сотрудничеству службы безопасности банка и правоохранительных органов. Сейчас проводится проверка, — рассказали в полиции.