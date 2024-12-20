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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в поджоге фейерверка около здания

Подозреваемого в поджоге пиротехники задержали в Ростове.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в поджоге фейерверка вблизи здания банка. Комментарий поступил 20 декабря от пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

— В полицию сообщили о том, что неизвестный около одного из зданий оставил фейерверк и поджег его. Подозреваемый был задержан благодаря сотрудничеству службы безопасности банка и правоохранительных органов. Сейчас проводится проверка, — рассказали в полиции.

Пострадавших среди клиентов и сотрудников учреждения нет.

По словам интернет-пользователей, инцидент с пиротехникой якобы произошел в районе «Горизонта».