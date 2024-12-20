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Жителя Ростова задержали за запуск фейерверка в отделении банка

В донской столице злоумышленник запустил фейерверк в здании отделения Сбербанка около торгового центра «Горизонт».

Источник: Коммерсантъ

Сотрудники учреждения вместе с полицейскими уже задержали подозреваемого, информирует ГУ МВД России по региону.

ЧП произошло днем 20 декабря. Как сообщили очевидцы в соцсетях, отделеание банка заполнилось густым дымом. По данным МЧС, среди клиентов и сотрудников никто не пострадал.

Сейчас полицейскими проводится проверка. По ее результатам будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее донская прокуратура начала проверку действий матери-блогера из Ростова, которая запрещает пить воду своей малолетней дочери для «духовного развития».