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Врачи Октябрьского помогли 37-летнему спортсмену сохранить палец после травмы

В Башкирии врачи помогли спортсмену сохранить палец после травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском врачи помогли 37-летнему спортсмену, который едва не лишился пальца. Мужчина травмировал руку на тренировке, но не придал этому значения. Лишь когда ему стало тяжело брать предметы и разгибать палец, он спустя 10 дней отправился в приемное отделение.

Как рассказали в Минздраве Башкирии, мужчина думал, что это обычный ушиб, но даже когда отек спал, функции пальца не восстановились. В больнице спортсмену сообщили, что у него произошел полный разрыв связки.

Хирурги больницы Октябрьского специальным методом выполнили сложнейшую операцию на сухожилии и восстановили функции пальца. Сейчас мужчина уже выписан домой.

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