Врачи Октябрьского помогли 37-летнему спортсмену сохранить палец после травмы

В Октябрьском врачи помогли 37-летнему спортсмену, который едва не лишился пальца. Мужчина травмировал руку на тренировке, но не придал этому значения. Лишь когда ему стало тяжело брать предметы и разгибать палец, он спустя 10 дней отправился в приемное отделение.