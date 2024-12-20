Врачи Октябрьского помогли 37-летнему спортсмену сохранить палец после травмы

В Октябрьском врачи помогли 37-летнему спортсмену, который едва не лишился пальца. Мужчина травмировал руку на тренировке, но не придал этому значения. Лишь когда ему стало тяжело брать предметы и разгибать палец, он спустя 10 дней отправился в приемное отделение.
Как рассказали в Минздраве Башкирии, мужчина думал, что это обычный ушиб, но даже когда отек спал, функции пальца не восстановились. В больнице спортсмену сообщили, что у него произошел полный разрыв связки.
Хирурги больницы Октябрьского специальным методом выполнили сложнейшую операцию на сухожилии и восстановили функции пальца. Сейчас мужчина уже выписан домой.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.