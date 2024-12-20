Экс-начальника отдела МЧС по Татарстану осудили на 10 лет за взятки

Полагается, что Сунгатуллин получал взятки за аттестацию экспертов и регистрацию пожарных заключений. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет исправительной колонии со штрафом в 15 миллионов рублей. Ранее он 3,5 года находился в СИЗО.