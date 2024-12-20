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Экс-начальника отдела МЧС по Татарстану осудили на 10 лет за взятки

Его также оштрафовали на 15 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Экс-начальник надзорного отдела в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС по Татарстану Ленар Сунгатуллин признан виновным в получении 58 взяток. Соответствующее решение вынес Кировский районный суд Казани.

Полагается, что Сунгатуллин получал взятки за аттестацию экспертов и регистрацию пожарных заключений. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет исправительной колонии со штрафом в 15 миллионов рублей. Ранее он 3,5 года находился в СИЗО.

Ранее следствие затребовало ареста чиновника из Минземимущества Татарстана.

МЧС