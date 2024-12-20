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В Темрюкском районе запустили автобусы для волонтеров, убирающих мазут

Автобусы для волонтеров, убирающих мазут, запустили из Темрюка в Веселовку.

Источник: Комсомольская правда

В Темрюкском районе запустили автобусы для волонтеров, убирающих мазут. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Автобусы выезжают ежедневно из Темрюка в поселок Веселовка. Транспорт отправляется в 8:00 от парковки за районным ДК на улице Ленина, 29. Автобусы доставляют добровольцев и обратно в Темрюк.

Волонтеров просят надевать теплую одежду. С собой рекомендуют брать резиновые сапоги и подборную лопату.

«Если инвентаря нет — им обеспечат на месте», — уточнили в региональном оперштабе.

Уточнить информацию можно ежедневно с 8:00 до 17:00 по телефону 8 (918) 326−75−18.

экология