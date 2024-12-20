В Темрюкском районе запустили автобусы для волонтеров, убирающих мазут. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Автобусы выезжают ежедневно из Темрюка в поселок Веселовка. Транспорт отправляется в 8:00 от парковки за районным ДК на улице Ленина, 29. Автобусы доставляют добровольцев и обратно в Темрюк.
Волонтеров просят надевать теплую одежду. С собой рекомендуют брать резиновые сапоги и подборную лопату.
«Если инвентаря нет — им обеспечат на месте», — уточнили в региональном оперштабе.
Уточнить информацию можно ежедневно с 8:00 до 17:00 по телефону