На омской трассе из-за снегопада столкнулись четыре большегруза

Госавтоинспекция Омской области опубликовала статистику по авариям в период снегопада. Неблагоприятные погодные условия повлияли на дорожную ситуацию в регионе.
Только за сегодня, 20 декабря, в Госавтоинспекцию поступило 7 сообщений об авариях на межрегиональных трассах.
Пострадавших нет.
На автодороге Фёдоровка—Александровка столкнулись четыре большегрузных машины. Их водители не соблюли безопасную дистанцию при плохой видимости на дороге. Транспортные средства получили незначительные повреждения.
Госавтоинспекция просит омских водителей быть на дорогах внимательнее, особенно в период плохих погодных условий.