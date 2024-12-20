Ранее «Новая Кубань» сообщала, что трагедия произошла 15 декабря, когда два танкера, перевозивших около 4 тысяч тонн мазута, сели на мель и потерпели крушение. Один из членов экипажа танкера «Волганефть-212» погиб. Оставшихся членов экипажа удалось спасти из воды.
Спасательная операция для моряков с танкера «Волганефть-239» была отложена из-за неблагоприятных погодных условий. Всего в результате инцидента в больницу Анапы доставили 11 человек, которым диагностировали переохлаждение.
По факту крушения возбуждены два уголовных дела, ведется расследование обстоятельств инцидента.
Моряков, пострадавших при крушении танкера, выписали из больницы Анапы
Все 11 членов экипажа, пострадавших при аварии танкеров в Керченском проливе, завершили лечение и покинули городскую больницу Анапы. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что трагедия произошла 15 декабря, когда два танкера, перевозивших около 4 тысяч тонн мазута, сели на мель и потерпели крушение. Один из членов экипажа танкера «Волганефть-212» погиб. Оставшихся членов экипажа удалось спасти из воды.