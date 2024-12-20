Моряков, пострадавших при крушении танкера, выписали из больницы Анапы

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что трагедия произошла 15 декабря, когда два танкера, перевозивших около 4 тысяч тонн мазута, сели на мель и потерпели крушение. Один из членов экипажа танкера «Волганефть-212» погиб. Оставшихся членов экипажа удалось спасти из воды.



Спасательная операция для моряков с танкера «Волганефть-239» была отложена из-за неблагоприятных погодных условий. Всего в результате инцидента в больницу Анапы доставили 11 человек, которым диагностировали переохлаждение.



По факту крушения возбуждены два уголовных дела, ведется расследование обстоятельств инцидента.