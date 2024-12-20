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Моряков, пострадавших при крушении танкера, выписали из больницы Анапы

Все 11 членов экипажа, пострадавших при аварии танкеров в Керченском проливе, завершили лечение и покинули городскую больницу Анапы. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Источник: соцсети

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что трагедия произошла 15 декабря, когда два танкера, перевозивших около 4 тысяч тонн мазута, сели на мель и потерпели крушение. Один из членов экипажа танкера «Волганефть-212» погиб. Оставшихся членов экипажа удалось спасти из воды.

Спасательная операция для моряков с танкера «Волганефть-239» была отложена из-за неблагоприятных погодных условий. Всего в результате инцидента в больницу Анапы доставили 11 человек, которым диагностировали переохлаждение.

По факту крушения возбуждены два уголовных дела, ведется расследование обстоятельств инцидента.