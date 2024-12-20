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Смертельное ДТП произошло в Борском округе

В аварию попали большегруз и легковушка.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

На дороге Нижний Новгород — Киров в Борском округе 20 декабря произошло смертельное ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Авария произошла около деревни Уткино. В результате столкновения Skania с цистерной съехала в кювет, а легковушка буквально лишилась передней части. Сотрудники МЧС деблокировали из нее водителя и пассажира, последний погиб на месте.

Напомним, четыре смертельных ДТП произошло вечером 17 декабря в Нижегородской области.