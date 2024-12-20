На трассе М-4 под Ростовом собралась пробка из-за двух ДТП

К этому моменту, по данным интернет-карт, пробки уже нет, но некоторые трудности для водителей еще сохраняются. На карте видны знаки двух ДТП: одно произошло ближе к поселку Водопадному, другое — недалеко от Золотого Колоса. Кроме этого, отмечен участок дорожных работ.