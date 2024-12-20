На трассе М-4 под Ростовом собралась пробка из-за двух ДТП

Сегодня, 20 декабря, на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области собралась пробка из-за ДТП. Об этом сообщили очевидцы.
По словам людей, сложности с проездом они отмечали на Новочеркасском шоссе, в районе поселков Золотой Колос и Водопадный. Предварительно, на проезжей части видели две дорожные аварии.
К этому моменту, по данным интернет-карт, пробки уже нет, но некоторые трудности для водителей еще сохраняются. На карте видны знаки двух ДТП: одно произошло ближе к поселку Водопадному, другое — недалеко от Золотого Колоса. Кроме этого, отмечен участок дорожных работ.