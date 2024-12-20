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При обстреле Рыльска погибли несколько человек

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. При украинском обстреле Рыльска в Курской области погибли мирные жители, сообщил Следственный комитет.

Источник: РИА "Новости"

«В качестве целей боевики выбрали гражданские объекты. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается», — указали в ведомстве.

СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

ВСУ ударили по Рыльску около 15:30. Как подчеркнул врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, на месте работают все оперативные и спасательные службы, но их действия осложняют попытки повторных ударов. Силы ПВО уже сбили несколько ракет HIMARS.

При атаке повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные дома.

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, подчеркнул Хинштейн.

Рыльск находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.