При обстреле Рыльска погибли несколько человек

ВСУ ударили по Рыльску около 15:30. Как подчеркнул врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, на месте работают все оперативные и спасательные службы, но их действия осложняют попытки повторных ударов. Силы ПВО уже сбили несколько ракет HIMARS.