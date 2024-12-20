При обстреле Рыльска погибли несколько человек

«В качестве целей боевики выбрали гражданские объекты. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается», — указали в ведомстве.
СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт».
ВСУ ударили по Рыльску около 15:30. Как подчеркнул врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, на месте работают все оперативные и спасательные службы, но их действия осложняют попытки повторных ударов. Силы ПВО уже сбили несколько ракет HIMARS.
При атаке повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные дома.
Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, подчеркнул Хинштейн.
Рыльск находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.