СК завел дело о теракте после ракетного удара ВСУ по Рыльску

«По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в пятницу боевики вооруженных формирований Украины, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по городу Рыльску Курской области, где находились мирные жители. При этом в качестве целей боевики выбрали гражданские объекты. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается.
«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — заключили в СК.