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СК завел дело о теракте после ракетного удара ВСУ по Рыльску

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело о теракте после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску в Курской области.

Источник: NATO

«По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в пятницу боевики вооруженных формирований Украины, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по городу Рыльску Курской области, где находились мирные жители. При этом в качестве целей боевики выбрали гражданские объекты. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — заключили в СК.