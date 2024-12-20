СК завел дело о теракте после ракетного удара ВСУ по Рыльску

В ведомстве отметили, что в пятницу боевики вооруженных формирований Украины, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по городу Рыльску Курской области, где находились мирные жители. При этом в качестве целей боевики выбрали гражданские объекты. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается.