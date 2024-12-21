Житель Красноярска пытался купить загранпаспорт в Туве за 100 тысяч рублей

По версии следствия, в декабре 2024 года мужчина обратился в территориальный отдел МВД с намерением получить заграничный паспорт. Однако вместо обычного оформления он предложил сотруднику, участвовавшему в оперативно-розыскных мероприятиях, взятку в размере 100 тысяч рублей за незаконное оформление документа.