Житель Красноярска пытался купить загранпаспорт в Туве за 100 тысяч рублей

В Каа-Хемском районе мужчина из Красноярска подозревается в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщили в СУ СКР по Республике Тыва.
По версии следствия, в декабре 2024 года мужчина обратился в территориальный отдел МВД с намерением получить заграничный паспорт. Однако вместо обычного оформления он предложил сотруднику, участвовавшему в оперативно-розыскных мероприятиях, взятку в размере 100 тысяч рублей за незаконное оформление документа.
Для начала подозреваемый перевёл 15 тысяч рублей, после чего был задержан с поличным оперативниками УФСБ по Республике Тыва.
Следователи уже возбудили уголовное дело и продолжают собирать доказательства, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Мужчине грозит уголовная ответственность за попытку подкупа должностного лица. Расследование продолжается.