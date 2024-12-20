Территория огорожена лентой, работают криминалисты. Что происходит у военкомата на Фонтанке

Военкомат Ленинградской области не впервые становится объектом выходок с огнем, напоминает 47news. В ноябре прошлого года голоса в трубке привели туда пенсионерку. От нее бутылка с огненным содержимым прилетела в белый микроавтобус. Огонь удалось быстро потушить. Сама женщина оказалась вся в бензине.