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Жителям Башкирии пообещали комфортную и не морозную новогоднюю ночь

Известен предварительный прогноз погоды в Уфе на новогоднюю ночь.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен примерный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Башкирии. По словам синоптиков, жителей республики ждет комфортный и даже теплый канун Нового года.

— Днем 31 декабря температура составит −7 градусов, а в ночь на 1 января опустится до −14 градусов, возможен небольшой снег, — говорят метеорологи.

В первый день 2025-го года днем столбики термометров покажут −13 градусов. Сильных осадков все новогодние праздники синоптики не ожидают.

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