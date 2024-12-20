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Пострадавшая при пожаре в ТЦ в Витебске доставлена в ожоговый центр в Минск

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Одну из пострадавших при пожаре в торговом центре «Беларусь» в Витебске доставили в Республиканский ожоговый центр Больницы скорой медицинской помощи Минска, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Источник: Sputnik.by

«Сегодня в Республиканский ожоговый центр Больницы скорой медицинской помощи Минска спецавтотранспортом в сопровождении реанимационной бригады была доставлена одна из женщин, пострадавших в результате пожара в торговом центре “Беларусь” Витебска».

сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что женщина находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У нее диагностирована термоингаляционная травма тяжелой степени.

В данный момент ей оказывают всю необходимую высококвалифицированную и специализированную медпомощь. Проводятся диагностические и лечебные мероприятия.

В Минздраве уточнили, что другие пациенты (19 человек), которые пострадали в результате пожара в торговом центре и были доставлены в больницы Витебска, уже выписаны и проходят амбулаторный этап лечения.

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