Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На уфимских домах установили таблички «Укрытие»

В Уфе на жилых домах появились таблички «Укрытие».

Источник: Комсомольская правда

Таблички «Укрытие» появились на жилых домах Уфы. Об этом рассказали администрации Орджоникидзевского района города. По словам властей, указатели повесили на двери подвальных помещений на случай чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Эти укрытия предназначены в первую очередь для самих жильцов домов, в которых они оборудованы. Как пояснили в администрации, у каждого собственника квартиры должен быть свой комплект ключей от подвального помещения.

В администрации также поспешили успокоить местных жителей, заявив, что в школах тоже устанавливают противопожарную систему, однако это не означает, что учреждение сразу же подожгут.

— О безопасности граждан государство, региональные и муниципальные власти должны заботиться постоянно, — сказали в районной администрации.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.