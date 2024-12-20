На уфимских домах установили таблички «Укрытие»

Таблички «Укрытие» появились на жилых домах Уфы. Об этом рассказали администрации Орджоникидзевского района города. По словам властей, указатели повесили на двери подвальных помещений на случай чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.
Эти укрытия предназначены в первую очередь для самих жильцов домов, в которых они оборудованы. Как пояснили в администрации, у каждого собственника квартиры должен быть свой комплект ключей от подвального помещения.
В администрации также поспешили успокоить местных жителей, заявив, что в школах тоже устанавливают противопожарную систему, однако это не означает, что учреждение сразу же подожгут.
— О безопасности граждан государство, региональные и муниципальные власти должны заботиться постоянно, — сказали в районной администрации.
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