Экс-председательница госкомитета Башкирии Гайдук осталась под домашним арестом

Напомним, Гайдук обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, капитальном ремонте культурного наследия регионального значения — Дома Костерина в центре Уфы, которое переоборудовали в молодежное пространство «Йэшлек-хаус», был нанесен ущерб бюджету. Как считает следствие, контракт на работы были заключены без соответствующего разрешения и конкурса. Свою вину Гайдук не признала.