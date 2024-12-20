Экс-председательница госкомитета Башкирии Гайдук осталась под домашним арестом

Яне Гайдук, бывшей председательнице госкомитета Башкирии по молодежной политике, продлили домашний арест. Согласно постановлению Кировского райсуда, экс-чиновница пробудет под арестом до 23 марта 2025 года.
Напомним, Гайдук обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, капитальном ремонте культурного наследия регионального значения — Дома Костерина в центре Уфы, которое переоборудовали в молодежное пространство «Йэшлек-хаус», был нанесен ущерб бюджету. Как считает следствие, контракт на работы были заключены без соответствующего разрешения и конкурса. Свою вину Гайдук не признала.
Добавим, что защита намерена обжаловать решение суда о продлении ареста на три месяца.
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