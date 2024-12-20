В зоне СВО погиб контрактник Дмитрий Михайлов из Башкирии

Стало известно о гибели в зоне СВО уроженца Башкирии 43-летнего Дмитрия Михайлова. Мужчина умер в ходе боевых действий в ноябре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Мишкинского района.
По словам близких, военнослужащий был умным, добрым, целеустремленным, старательным человеком. Его отличали умение шутить, находить выход из любой ситуации, стремление помогать нуждающимся.
Известно, что до отправки в зону проведения спецоперации Михайлов работал в фельдшерско-акушерских пунктах деревень Ишимово, Кигазытамаково, Накаряково, Рефанды. Также за плечами у мужчины опыт работы на севере России: он ездил валить лес.
В сентябре прошлого года он принял решение подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО.
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