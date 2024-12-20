Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоне СВО погиб контрактник Дмитрий Михайлов из Башкирии

В ходе СВО погиб Дмитрий Михайлов из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о гибели в зоне СВО уроженца Башкирии 43-летнего Дмитрия Михайлова. Мужчина умер в ходе боевых действий в ноябре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Мишкинского района.

По словам близких, военнослужащий был умным, добрым, целеустремленным, старательным человеком. Его отличали умение шутить, находить выход из любой ситуации, стремление помогать нуждающимся.

Известно, что до отправки в зону проведения спецоперации Михайлов работал в фельдшерско-акушерских пунктах деревень Ишимово, Кигазытамаково, Накаряково, Рефанды. Также за плечами у мужчины опыт работы на севере России: он ездил валить лес.

В сентябре прошлого года он принял решение подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.