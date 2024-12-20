В Брянске и Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности

Сегодня, 20 декабря, украинская армия нанесла массированный ракетный удар по городу Рыльску в Курской области. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела погибли шесть человек, включая ребенка. Еще десять человек получили ранения. По факту атаки на город Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.