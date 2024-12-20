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В Ростове водитель иномарки сбил 11-летнего школьника

В Ростове-на-Дону водитель «Дэу Нексия» сбил школьника на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону водитель «Дэу Нексия» сбил школьника на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось днем 20 декабря около 13:43.

По предварительной информации ведомства, 50-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на школьника. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил ребенка.

— В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.