В Новой Москве после потасовки мигрантов с подростками возбудили дело

Как уточнили в ведомстве, ранее в СМИ сообщалось, что в одной из московских школ около 40 мигрантов избили трех учеников, в результате двое пострадавших находятся в больнице. Отмечается, что это уже не первый подобный инцидент в этой школе.
«По данному факту ГСУ (главным следственным управлением) СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.
Помимо этого, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования. Уточняется, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
В пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что трое школьников пострадали из-за потасовки на перемене между двумя группами подростков в Новой Москве. По ее словам, инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности участников.