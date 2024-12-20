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В Новой Москве после потасовки мигрантов с подростками возбудили дело

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено из-за потасовки 40 школьников-мигрантов с тремя подростками в Новой Москве, двое пострадавших находятся в больнице, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Как уточнили в ведомстве, ранее в СМИ сообщалось, что в одной из московских школ около 40 мигрантов избили трех учеников, в результате двое пострадавших находятся в больнице. Отмечается, что это уже не первый подобный инцидент в этой школе.

«По данному факту ГСУ (главным следственным управлением) СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Помимо этого, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования. Уточняется, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

В пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что трое школьников пострадали из-за потасовки на перемене между двумя группами подростков в Новой Москве. По ее словам, инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности участников.