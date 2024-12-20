Российское посольство открыло горячую линию после теракта в Магдебурге

«Посольство России в ФРГ в тесном контакте с германскими правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан», — говорится в сообщении посольства в его Telegram-канале, в публикации также указан номер экстренной консульской помощи.
Как сообщили журналистам в посольстве, информации о пострадавших россиянах пока нет.
В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. MDR со ссылкой на уточнение полиции сообщает о как минимум одном погибшем, ранее сообщалось об 11 жертвах. По данным газеты Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.