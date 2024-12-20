В Германии заявили об 11 погибших при наезде на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге

На ярмарке пострадало от 60 до 80 человек, такие данные назвали в спасательных службах. Жертвой происшествия, как сообщал телеканал Welt, стал один человек. Аналогичные данные приводят другие СМИ, например, MDR и портал T-online. Изначально они заявили об 11 погибших, однако позже информация в публикациях была отредактирована.