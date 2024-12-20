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Что известно о наезде автомобиля на людей в Магдебурге

Автомобиль въехал в людей на рождественском рынке в городе Магдебург (федеральная земля Саксония-Анхальт). Не менее 11 человек погибли, до 80 пострадали, сообщила газета Bild.

Источник: AP 2024

В настоящее время официально подтверждена гибель одного человека.

ТАСС собрал основное о случившемся.

Обстоятельства происшествия

Как пишет журнал Der Spiegel, инцидент произошел в 21:04 мск. Водитель черного BMW умышленно направил машину в людей.

Полиция ищет взрывчатку на территории рынка, который находится рядом с ратушей Магдебурга.

Как сообщило агентство DPA, водитель задержан.

Погибшие и пострадавшие

О погибших и пострадавших поступает противоречивая информация. В настоящее время официально подтверждена гибель одного человека.

Новостной портал t-online сообщал, что погибли 11 и пострадали 60 человек, но позже он убрал эту информацию.

Не менее 11 человек погибли, до 80 пострадали, отмечает газета Bild.

Реакция властей

Посольство России в Германии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших.

Власти федеральной земли Саксония-Анхальт считают терактом произошедшее.