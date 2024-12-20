Что известно о наезде автомобиля на людей в Магдебурге

В настоящее время официально подтверждена гибель одного человека.
ТАСС собрал основное о случившемся.
Обстоятельства происшествия
Как пишет журнал Der Spiegel, инцидент произошел в 21:04 мск. Водитель черного BMW умышленно направил машину в людей.
Полиция ищет взрывчатку на территории рынка, который находится рядом с ратушей Магдебурга.
Как сообщило агентство DPA, водитель задержан.
Погибшие и пострадавшие
О погибших и пострадавших поступает противоречивая информация. В настоящее время официально подтверждена гибель одного человека.
Новостной портал t-online сообщал, что погибли 11 и пострадали 60 человек, но позже он убрал эту информацию.
Не менее 11 человек погибли, до 80 пострадали, отмечает газета Bild.
Реакция властей
Посольство России в Германии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших.
Власти федеральной земли Саксония-Анхальт считают терактом произошедшее.