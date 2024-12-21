Шольц выразил соболезнования близким пострадавших при трагедии в Магдебурге

20 декабря канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате наезда автомобилей на толпу в Магдебурге.
Шольц назвал произошедшее трагическим и заявил, что его мысли находятся с жертвами и их родственниками. В своем обращении, опубликованном в соцсети Х* (ранее Twitter), он подчеркнул солидарность с жителями Магдебурга и выразил благодарность спасательным службам за их работу в эти сложные часы.
Инцидент произошел в тот же день, когда два автомобиля въехали в группу людей. По предварительным данным, в результате трагедии погибли не менее 11 человек, а еще 60 получили ранения. На месте происшествия полиция организовала масштабную операцию, задействовав вертолет. Видео с места событий демонстрируют большое количество машин скорой помощи с включенными сиренами, оказывающих помощь пострадавшим прямо на месте происшествия.
Ранее стало известно, что наезд на толпу в городе Магдебург в Германии совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.