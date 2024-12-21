Шольц выразил соболезнования близким пострадавших при трагедии в Магдебурге

Инцидент произошел в тот же день, когда два автомобиля въехали в группу людей. По предварительным данным, в результате трагедии погибли не менее 11 человек, а еще 60 получили ранения. На месте происшествия полиция организовала масштабную операцию, задействовав вертолет. Видео с места событий демонстрируют большое количество машин скорой помощи с включенными сиренами, оказывающих помощь пострадавшим прямо на месте происшествия.