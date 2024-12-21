Почти 90 домов в Рыльске остались без тепла из-за атаки ВСУ

По его словам, повреждение теплотрассы стало причиной перебоев в отоплении. В качестве оперативной меры для помощи населению в город доставили обогреватели, которые распределяют по заявкам жителей. Ведётся поквартирный обход для выявления потребностей и оказания необходимой поддержки граждан.
«Кроме того, временно затянули плёнкой 65 из 68 окон в домах, которые были выбиты взрывной волной. С утра — их закроют фанерой, а в течении ближайших дней — все окна полностью восстановят», — написал Хинштейн.
Напомним, днём 20 декабря ВСУ нанесли удар по Рыльску. Всего по городу было выпущено более 13 залпов, предварительно, били HIMARS из Черниговской области. При этом есть информация, что использовались ракеты ATACMS. Под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища.