Почти 90 домов в Рыльске остались без тепла из-за атаки ВСУ

Напомним, днём 20 декабря ВСУ нанесли удар по Рыльску. Всего по городу было выпущено более 13 залпов, предварительно, били HIMARS из Черниговской области. При этом есть информация, что использовались ракеты ATACMS. Под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища.