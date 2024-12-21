Хинштейн опроверг сообщения о попавших в больницу в Рыльске ракетах ВСУ

В пятницу около 15.30 украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Хинштейн сообщил о шести погибших, включая ребенка. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы № 1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадало несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.