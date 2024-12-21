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Хинштейн опроверг сообщения о попавших в больницу в Рыльске ракетах ВСУ

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опроверг распространяющуюся информацию в социальных сетях о нескольких ракетах ВСУ, попавших в детскую больницу в Рыльске, заявив, что в Рыльске нет отдельной детской больницы.

Источник: © РИА Новости

«Это ложь! В Рыльске — нет отдельной детской больницы. Все маленькие пациенты проходят лечение в Рыльской ЦРБ», — написал Хинштейн.

По его словам, все стационарные отделения ЦРБ работают в усиленном режиме, медики и пациенты учреждения не пострадали.

Врио губернатора призвал доверять только официальным и проверенным источникам информации.

В пятницу около 15.30 украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Хинштейн сообщил о шести погибших, включая ребенка. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы № 1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадало несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.