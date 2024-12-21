Друг умершего Тиммы опроверг, что Седокова оплатила похороны баскетболиста

Транспортировка тела и похороны баскетболиста Яниса Тиммы не были оплачены его бывшей женой Анной Седоковой. Об этом сообщает портал Jauns со ссылкой на его друга предпринимателя Мартиньша Лаува.
«То, что там написано (в заявлении команды Alikson Team), — явная ложь. Все расходы покрываются и будут покрываться из пожертвованных средств», — сказал он.
Отмечается, что всего собрали 60 тысяч евро. Первая супруга баскетболиста Сана Оша выразила благодарность Лауву за сбор средств.
Ранее агент Седоковой Анна сообщала aif.ru, что певица после смерти бывшего мужа в тяжелом состоянии находится в больнице, в которой пробудет еще неделю.
16 декабря 32-летний баскетболист ушел из жизни. В этот же день Седокова отмечала свой 42-й день рождения. Тело Тиммы обнаружили в старой пятиэтажке на улице Сергея Макеева в Москве. Рядом с ним был найден мобильный телефон, на котором стояла заставка с надписью: «Позвоните Ане» и указан номер телефона певицы.