Друг умершего Тиммы опроверг, что Седокова оплатила похороны баскетболиста

16 декабря 32-летний баскетболист ушел из жизни. В этот же день Седокова отмечала свой 42-й день рождения. Тело Тиммы обнаружили в старой пятиэтажке на улице Сергея Макеева в Москве. Рядом с ним был найден мобильный телефон, на котором стояла заставка с надписью: «Позвоните Ане» и указан номер телефона певицы.