Премьер Саксонии-Анхальт: при теракте в Магдебурге погибли два человека

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении является уроженцем Саудовской Аравии и работал в одной из местных больниц. По меньшей мере от 60 до 80 человек пострадали в результате наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге.