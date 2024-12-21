Премьер Саксонии-Анхальт: при теракте в Магдебурге погибли два человека

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил гибель двух человек в результате наезда автомобиля на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге, информирует РИА Новости.
По словам Хазелоффа, который выступил на месте происшествия, среди погибших, по данным телеканала NTV, был маленький ребенок.
Также известно, что количество пострадавших оказалось значительным.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении является уроженцем Саудовской Аравии и работал в одной из местных больниц. По меньшей мере от 60 до 80 человек пострадали в результате наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге.