Спасатели возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2 на Камчатке

«Утром 21 декабря сводная группа спасателей, в составе которой сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, пожарно-спасательной части поселка Ключи КГКУ “ЦОД”, а также поисково-спасательного отряда КГКУ “ЦОД”, продолжила свое движение после ночлега», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что спасательной группе, несмотря на тяжелые погодные условия, предстоит преодолеть еще около 55 км.
Также к вылету из сел Мильково и Оссоры готовы два вертолета Ми-8 Камчатского авиапредприятия. На борту находятся спасатели Камчатской региональной поисково-спасательной базы.
Ранее, 20 декабря, сообщалось, что вылетевший на поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 вертолет Ми-8 из-за сильной поземки вернулся в село Майское.
О пропаже самолета Ан-2 стало известно 19 декабря. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщал о начале спасательной операции. В то же время в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ отметили, что на Камчатке началась доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном Ан-2.
Позднее Лебедев рассказал, что с воздушного судна поступил сигнал об аварийной посадке. В следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что на борту самолета находились 800 кг коммерческого груза, два члена экипажа и один пассажир.
Тогда же сообщалось о том, что к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2 на Камчатке отправилась наземная группировка спасателей.
В МЧС по региону также отметили, что из села Мильково вылетел вертолет со спасателями из региональной поисково-спасательной базы (РПСБ). Помимо этого, из города Елизово был спланирован вылет вертолета Ми-8 с личным составом Камчатского спасательного центра на борту.
Вскоре Сергей Лебедев заявил, что спасатели поймали устойчивый радиосигнал маяка в районе поиска пропавшего на Камчатке самолета Ан-2, а вертолет Ми-8 совершил посадку и пережидает непогоду.
Также представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко заявил о том, что поиски самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, осложняются непростыми погодными условиями, а также особенностями рельефа.