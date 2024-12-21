Спасатели возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2 на Камчатке

О пропаже самолета Ан-2 стало известно 19 декабря. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщал о начале спасательной операции. В то же время в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ отметили, что на Камчатке началась доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном Ан-2.