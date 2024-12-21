Во Владивостоке накрыли сеть подпольных казино с криминальными доходами в сотни миллионов

В Приморье пресечена деятельность подпольной игорной империи. Криминальный бизнес организовали четыре жителя Владивостока. По версии следствия, от правоохранительных органов они откупались взятками общей суммой 40 млн рублей. При этом за всё время незаконная деятельность принесла им более 375 млн рублей. Прокуратура направила в суд уголовное дело об организации незаконной игорной деятельности в составе преступного сообщества, сообщает ИА PrimaMedia.
«С мая по декабрь 2018 года участники организованной преступной группы, которая уже с декабря 2018 года стала преступным сообществом, под руководством четырёх жителей Владивостока организовали проведение незаконных азартных игр в 15 нежилых помещениях на территории города Владивостока», — сообщает надзорный орган.
Чтобы обеспечить свою безопасность, фигуранты регулярно передавали взятки сотрудникам правоохранительных органов за общее покровительство. Сумма оценивается более чем в 40 млн рублей.
Подпольная игорная империя росла. Увеличилось и количество участников преступной сообщества. Организаторы привлекли «к делу» бывшего адвоката. По версии следствия, он на системной основе передавал взятки стражам порядка. Вошёл в состав ОПС также экс-начальник структурного подразделения одного от отделов полиции УМВД России по г. Владивостоку.
«Он не только не принимал мер к пресечению незаконной игорной деятельности, но и выступал посредником во взяточничестве», — сообщает надзорный орган.
УФСБ России по Приморскому краю пресекло незаконную деятельность в августе 2022 года.
«Незаконный доход преступного сообщества превысил 375 млн. рублей», — уточняют в прокуратуре.
Уголовные дела в отношении еще 19 участников ОПС выделены в отдельное производство и находятся на рассмотрении в суде.