Во Владивостоке накрыли сеть подпольных казино с криминальными доходами в сотни миллионов

В Приморье пресечена деятельность подпольной игорной империи. Криминальный бизнес организовали четыре жителя Владивостока. По версии следствия, от правоохранительных органов они откупались взятками общей суммой 40 млн рублей. При этом за всё время незаконная деятельность принесла им более 375 млн рублей. Прокуратура направила в суд уголовное дело об организации незаконной игорной деятельности в составе преступного сообщества, сообщает ИА PrimaMedia.