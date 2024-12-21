Минюст Литвы не нашел признаков воздействия на упавший самолет DHL

Литовское министерство юстиции после предварительного анализа «черных ящиков» разбившегося в Вильнюсе самолета компании DHL не обнаружило признаков внешнего воздействия на него. Об этом сообщает портал LRT.
Уточняется, что данные «черных ящиков» расшифровали в лаборатории в Германии, а расследование ведет международная группа экспертов из Испании, ФРГ и Соединенных Штатов.
Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявляла, что доказательств причастности России к крушению самолета курьерской компании DHL в Литве нет.
До этого стало известно, что перед крушением самолета DHL пилот обсуждал с диспетчером условия видимости и возможность перехода на систему посадки по приборам.