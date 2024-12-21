Двухэтажный частный дом загорелся в Артеме по неизвестным причинам

В Приморье за минувшие сутки произошло 39 пожаров, на 27 из которых реагировали сотрудники МЧС России. Так, одно из возгораний произошло в частном двухэтажном частном доме на улице Тигровая в Артеме, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.
По информации ведомства, когда пожарные прибыли к горящему зданию, наблюдалось сильное задымление в доме, внутри помещения горели личные вещи жителей.
Огонь повредил около 20 квадратных метров дома. К счастью, никто не погиб и не пострадал, но причина пожара пока остается неизвестной.
Отметим, что это не единственный пожар в Артеме. В городе на улице Кирова произошло возгорание склада.