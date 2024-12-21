В Красноярске студентка подожгла отделение банка

В пресс-службе главного управления МВД по Красноярскому краю сообщили, что в дежурную часть отдела полиции № 6 поступило сообщение о происшествии. В ведомстве уточнили, что во время своих действий девушка общалась по телефону с неизвестными, что может указывать на то, что она стала жертвой мошенников.