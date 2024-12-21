В Красноярске студентка подожгла отделение банка

Согласно информации телеграм-канала «База», 19-летняя студентка педагогического университета пришла в отделение банка, расположенное на улице 60 лет Октября, с канистрой бензина. Девушка облила банкомат горючей жидкостью и подожгла его, в результате чего случайно обожгла и себя. Пострадавшую удалось потушить, и она была срочно госпитализирована с ожогами второй степени.
В пресс-службе главного управления МВД по Красноярскому краю сообщили, что в дежурную часть отдела полиции № 6 поступило сообщение о происшествии. В ведомстве уточнили, что во время своих действий девушка общалась по телефону с неизвестными, что может указывать на то, что она стала жертвой мошенников.
В результате инцидента других пострадавших не зафиксировано. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и призывает граждан быть осторожными, не поддаваясь на уловки злоумышленников и избегая общения с незнакомыми номерами.