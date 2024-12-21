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Посольство РФ выясняет, пострадали ли на ярмарке в Магдебурге россияне

Открыта горячая линия экстренной консульской помощи.

Российское посольство в ФРГ выясняет, есть ли граждане РФ среди пострадавших от наезда автомобиля в немецком городе Магдебург. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российское дипломатическое представительство находится в тесном контакте с немецкими силовиками.

Также сообщается, что открыта горячая линия экстренной консульской помощи.

Ранее немецкий премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил гибель двух человек при наезде машины на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге.

До этого стало известно, что подозреваемый в нападении является уроженцем Саудовской Аравии. Отмечалось, что от 60 до 80 человек пострадали в результате наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка.